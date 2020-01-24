Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди. І вже наступного вівторка в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, будемо обговорювати питання співпраці за Європейською зеленою угодою. Україна хоче долучитись до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець”, – зазначив він.
Гончарук додав, що групу очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.
- Шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила з першою заявою на економічному форумі в Давосі. #Букви опублікували повний текст виступу Тунберг.