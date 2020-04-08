Про це повідомляє Reuters.
Так, Таїланд закрив свої кордони та заборонив в’їзд іноземцям, за винятком дипломатів та осіб, що мають дозвіл на роботу, для боротьби зі спалахом COVID-19.
Зазначається, що тим іноземцям, які законно в’їхали в країну до введення заборони, не потрібно буде шикуватися в черги в часто переповнених імміграційних центрах, щоб продовжити своє перебування.
Згідно з документом міністерства внутрішніх справ, автоматичне продовження візи надається до 30 квітня.
Крім того, генерал-лейтенант поліції Сомпонг Чінгдуанг заявив, що уряд може продовжувати цей термін щомісяця.
Загалом у Таїланді зареєстровано 2 369 випадків нового коронавірусу та 30 випадків смерті. Країна оголосила надзвичайний стан до кінця місяця і ввела загальнонаціональну комендантську годину.
- З 15 червня до 1 серпня 2018 року в 32 країнах світу Україна відкрила нові візові центри для надання послуг іноземцям з оформлення віз.