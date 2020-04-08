Уряд Таїланду прийняв рішення, яке дозволяє всім іноземцям, які в'їхали в країну до закриття кордонів через коронавірус, отримати автоматичне продовження візи до 30 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Таїланд закрив свої кордони та заборонив в’їзд іноземцям, за винятком дипломатів та осіб, що мають дозвіл на роботу, для боротьби зі спалахом COVID-19.

Зазначається, що тим іноземцям, які законно в’їхали в країну до введення заборони, не потрібно буде шикуватися в черги в часто переповнених імміграційних центрах, щоб продовжити своє перебування.

Згідно з документом міністерства внутрішніх справ, автоматичне продовження візи надається до 30 квітня.

Крім того, генерал-лейтенант поліції Сомпонг Чінгдуанг заявив, що уряд може продовжувати цей термін щомісяця.

Загалом у Таїланді зареєстровано 2 369 випадків нового коронавірусу та 30 випадків смерті. Країна оголосила надзвичайний стан до кінця місяця і ввела загальнонаціональну комендантську годину.