Уряд України пропонує працевлаштування білоруським IT-фахівцям, у яких виникли проблеми з роботою через дії влади Білорусі під час масових протестів.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.

“Уже шосту добу поспіль Білорусь переживає одну з найглибших політичних криз за свою історію. У зоні ризику опинилась найбільш прогресивна сфера бізнесу країни – IT-сектор, який кілька років поспіль активно розвивався та забезпечував до 10% ВВП країни. Разом з українським ІТ-бізнесом Міністерство цифрової трансформації готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду ІТ-компаній та фахівців до України”, – зазначив міністр.

Михайло Федоров розказав, яка процедура оформлення в Україні такого спеціаліста.

“Фахівець надає компанії лише копії свого паспорта із завіреним перекладом та кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою до Центру зайнятості, до якої додає копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл. Все. Іноземець може легально проживати та працювати в Україні”.

За словами міністра, уряд может забезпечили можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів.

“5000 квот розподілені по областям України, в яких зосереджена найбільша кількість IT-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримало 2 500 квот”, – зазначив Михайло Федоров.