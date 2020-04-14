Кабінет Міністрів України на позачерговому засідання прийняв рішення про виділення додаткових коштів на ліквідацію пожежі у зоні відчуження та для здійснення заходів, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Кошти будуть виділені з Резервного фонду державного бюджету.

Зокрема, для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення Міністерству енергетики та захисту довкілля нададуть 44,9 млн грн (для Держагентства лісових ресурсів – 10,1 млн грн та Держагентства України з управління зоною відчуження – 34,8 млн грн).

Крім того, Міністерству внутрішніх справ виділено 100 млн грн, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.