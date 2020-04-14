Про це повідомила пресслужба Уряду.
Кошти будуть виділені з Резервного фонду державного бюджету.
Зокрема, для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення Міністерству енергетики та захисту довкілля нададуть 44,9 млн грн (для Держагентства лісових ресурсів – 10,1 млн грн та Держагентства України з управління зоною відчуження – 34,8 млн грн).
Крім того, Міністерству внутрішніх справ виділено 100 млн грн, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.
Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.
Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.
- Основними причинами загоряння називають: пожежа, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач в зоні і навмисні підпали.
- 9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву.
- В результаті пожеж в зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження немає відкритого вогню, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.