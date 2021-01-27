Про це повідомила пресслужба Уряду.
“Це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У міністерстві соціальної політики уточнили, що компенсація надаватиметься таким категоріям споживачів:
• у яких житлові приміщення обладнані електроопалювальними установками;
• у яких відключено централізоване опалення і будинки яких не газифіковані;
• дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім’ї.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр з 1 лютого на період опалювального сезону (до кінця березня 2021 року).
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
- Антимонопольний комітет України відкрив справи проти шести газопостачальних компаній через істотне завищення цін на газ для населення.
- Президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.