Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні підтримав рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення. Загальна сума компенсацій становитиме 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

“Це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У міністерстві соціальної політики уточнили, що компенсація надаватиметься таким категоріям споживачів:

• у яких житлові приміщення обладнані електроопалювальними установками;

• у яких відключено централізоване опалення і будинки яких не газифіковані;

• дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім’ї.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр з 1 лютого на період опалювального сезону (до кінця березня 2021 року).