Covid-19 Україна

оновлено 22.04.2020 о 13:01

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Уряд увів пом’якшення карантину: що дозволили

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. При цьому, Уряд ввів деякі пом’якшення.

Середа, 22 квітня 2020, 14:41

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що перевезення донорів дозволили, бо “в країні склалася напружена ситуація з запасами крові”.

Крім того, за словами міністра, постановою Уряду затверджується порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи, а саме: включення осіб, які перебувають на самоізоляції, у застосунок Міністерства цифрової трансформації “Дія”.

На засіданні Кабмін схвалив проєкт цієї постанови.

Теги: донори, Кабмін, Коронавірус, карантин

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