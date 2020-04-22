Уряд увів пом’якшення карантину: що дозволили

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він пояснив, що перевезення донорів дозволили, бо “в країні склалася напружена ситуація з запасами крові”.
Крім того, за словами міністра, постановою Уряду затверджується порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи, а саме: включення осіб, які перебувають на самоізоляції, у застосунок Міністерства цифрової трансформації “Дія”.
На засіданні Кабмін схвалив проєкт цієї постанови.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.
- З 11 травня Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні заходи. Зокрема, можуть відкрити парки та сквери, а також дозволити торгівлю непродовольчими товарами та роботу об’єктів побутових послуг.