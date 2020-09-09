Кабінет Міністрів України скасував норму щодо можливості в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так уряд прийняв ряд рішень, пов’язаних із раніше введеною забороною для іноземців в’їжджати в Україну до кінця вересня.

Спершу під заборону не потрапляли прямі родичі громадян України — подружжя, батьки, діти громадян України.

Відтепер в’їзд дозволено іноземним громадянам, які є подружжям, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянин України. Під статус дитини потрапляють виключно особи, що не досягли повноліття.

Крім того, скасовано норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Також іноземцям дозволено прямувати в Україну з метою навчання, але йдеться лише про заклади вищої освіти.

Нагадаємо, за рішенням уряду з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.