Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Так уряд прийняв ряд рішень, пов’язаних із раніше введеною забороною для іноземців в’їжджати в Україну до кінця вересня.
Спершу під заборону не потрапляли прямі родичі громадян України — подружжя, батьки, діти громадян України.
Відтепер в’їзд дозволено іноземним громадянам, які є подружжям, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянин України. Під статус дитини потрапляють виключно особи, що не досягли повноліття.
Крім того, скасовано норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.
Також іноземцям дозволено прямувати в Україну з метою навчання, але йдеться лише про заклади вищої освіти.
Нагадаємо, за рішенням уряду з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.
- Громадяни Білорусі користуються преференційним режимом під час в’їзду в Україну у зв’язку з ситуацією в країні.
- Представники туристичної галузі вийшли на акцію протесту, аби висловити свою незгоду із рішенням Кабінету міністрів на місяць заборонити в’їзду в Україну для іноземців.