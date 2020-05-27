Covid-19 Україна

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Уряд завершив ще один етап реформи децентралізації

Кабінет міністрів затвердив перспективні плани формування територій громад в усіх областях України. Таким чином Уряд завершив один із етапів реформи децентралізації.

Середа, 27 травня 2020, 15:31

Ілюстративне фото

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні ми завершили важливий етап реформи децентралізації — затвердження останніх трьох перспективних планів (з доопрацюванням) — Запорізької, Львівської та Одеської областей. Наразі ми проводимо консультації щодо перспективного плану АР Крим на всіх рівнях, і він буде сформований негайно після деокупації півострова”, – заявив він.

За словами Шмигаля, затвердження по всій території країни перспективних планів – це “двигун” змін для окремих громад та країни в цілому.

“Для громад — це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно — новий рівень можливостей, коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні відтепер місцеві мешканці, а не чиновники. Звісно, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися. Сьогодні ми бачимо результат титанічної роботи Уряду, профільного міністерства, народних депутатів, представників місцевого самоврядування та простих громадян. Суспільство сприймає реформу децентралізації як одну з найбільш зрозумілих, прозорих, успішних і потрібних, тому попереду нас чекають не менш важливі рішення в цьому напрямку”, – додав очільник Уряду.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який змінює процедуру затвердження перспективних планів формування територіальних громад.

Згідно з ухваленим документом, перспективний план формування територій громад області та АРК затверджується Урядом (за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації). До цього перспективний план спочатку проходив процедуру схвалення в облраді, після чого направлявся до Кабміну.

  • Раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в рамках реформи децентралізації громади отримають більше повноважень.
Теги: Кабмін, територіальні громади, децентрализация, реформа

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