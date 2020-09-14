Кабінет міністрів України на засіданні схвалив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Про це у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

“Сьогодні зранку на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік”. Ухвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу – до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради”, – написав він.

Крім того, Кабінет міністрів схвалив законопроеєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”.

У документі йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб’єктів господарювання в умовах триваючих карантину.

“Також Кабмін ухвалив проєкт закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” щодо врегулювання низки питань, пов’язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік”, – додав Мокан.