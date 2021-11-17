Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив угоду з урядом Італії про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, угода дозволить обмінювати свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання громадянам України, які легально проживають в Італії, та італійцям, які законно проживають в Україні.

Наразі посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами та підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні й після цього підлягає заміні.

Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

Своєю чергою законодавство Італії після закінчення встановленого періоду керування транспортними засобами на території Італії вимагає від громадян України, які переїжджають на проживання в Італію та хочуть продовжувати керувати транспортними засобами, обміняти українське посвідчення водія на італійське.

Наразі для такого обміну необхідно скласти теоретичний та практичний іспити.