Кабінет Міністрів України перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Тепер воно називатиметься Міністерством економіки.

Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Відтак відомство матиме назву Міністерство економіки. Дотепер воно називалося Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Впродовж місяця Мінекономіки матиме подати пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін, що випливають із постанови про його перейменування.

Раніше певний час відомство мало назву Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції (2001 — 2005), потім — Міністерство економічного розвитку і торгівлі (2010 — 2019).

2 вересня 2019 року, за часів прем’єра Олексія Гончарука, Міністерство економічного розвитку і торгівлі стало Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.