Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Тимчасово повноваження голови ДСНС буде виконувати начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.

Інформацію про звільнення підтвердив і сам Чечоткін.

“Як умістити в один допис шість років життя? Як і кожному офіцеру, чий шлях на службі рано чи пізно дійшов би до свого завершення, мені важливо із гордістю сказати “Честь маю”, не ховаючи очей. Ось це, мабуть, і був мій дороговказ на усі роки. Як керівника, і як людини. Зараз, коли я бачу, як за ці роки зросла потужність нашої Служби, я пишаюся тим, скільки усього нам вдалося і скільки ще розпочато для майбутніх трансформацій і зростання”, – зазначив він.

Чечоткін додав, що за згаданий період автопарки рятувальників з усієї країни поповнилися 925 одиницями пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Особовий склад став більш захищеним, отримавши майже 12 тисяч спеціальних захисних костюмів.

З 2015 року мінімальний розмір грошового забезпечення постійно зростав і на сьогодні його збільшено у 5 разів, а власні квартири змогли отримати майже півтори тисячі рятувальників, зокрема 992 квартири за Програмою пільгового фінансового лізингу.

Крім того, бюджет ДСНС упродовж останніх років збільшився у 4,4 раза (на 11 з половиною мільярдів).

“Я сподіваюся, що ця динаміка не лише збережеться у майбутньому, а й буде примножена, адже люди, які обрали цей важкий життєвий шлях, гідні найкращих умов для того, щоб робити свою справу добре”, – зазначив Чечоткін.