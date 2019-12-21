Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
”Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. За основною версією, це сталося через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
Водночас, безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.
Гончарук додав, що вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Крім того, вчора було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.
- 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
- Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.