За основною версією Урядової комісії пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався через спалах електричного обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

”Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. За основною версією, це сталося через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

Водночас, безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

Гончарук додав, що вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Крім того, вчора було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.