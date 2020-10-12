Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує школам оголосити канікули достроково з можливістю переходу на дистанційне навчання.

Таке рішення було прийнято на засідання 12 жовтня, повідомляється на сайті Кабінету Міністрів.

Держкомісія радить закладами загальної середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня, а не з 26 по 1 листопада, як планувалося. Після канікул комісія радить перейти на дистанційну чи змішану форму навчання “з урахування епідеміологічної ситуації.”.

Що стосується закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, їм рекомендовано з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання. При цьому рекомендується, щоб студенти виїхали з гуртожитків (виключення — сироти, позбавлені батьківського піклування, здобувачі освіти з тимчасово окупованих територій, “червоних” карантинних зон, іноземні громадяни та особи без громадянства, здобувачі освіти, які поєднують навчання з роботою).

Зазначено, що Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки мають подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідні зміни до постанови про встановлення карантину.