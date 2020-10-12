Таке рішення було прийнято на засідання 12 жовтня, повідомляється на сайті Кабінету Міністрів.
Держкомісія радить закладами загальної середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня, а не з 26 по 1 листопада, як планувалося. Після канікул комісія радить перейти на дистанційну чи змішану форму навчання “з урахування епідеміологічної ситуації.”.
Що стосується закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, їм рекомендовано з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання. При цьому рекомендується, щоб студенти виїхали з гуртожитків (виключення — сироти, позбавлені батьківського піклування, здобувачі освіти з тимчасово окупованих територій, “червоних” карантинних зон, іноземні громадяни та особи без громадянства, здобувачі освіти, які поєднують навчання з роботою).
Зазначено, що Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки мають подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідні зміни до постанови про встановлення карантину.
- Нагадаємо, 2 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає ймовірність перенесення осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, ніж планувалося, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу в Україні. Згідно з ними, осінні канікули у школах пропонують почати не пізніше 15 жовтня.
- Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомляв, що МОН рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.