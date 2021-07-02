Урядовиці вимагають від Тарана змінити форму для жінок-військових, прибравши підбори

Урядовиці виступили зі спільною заявою, в якій вимагають від міністра оборони Андрія Тарана терміново замінити "парадні підбори" для жінок-військових на зручне взуття і призначити радника з гендерних питань.

Заяву опубліковано на сторінці віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Напередодні Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах. Викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка пояснив, що у такий спосіб курсантки тренуються, оскільки на параді будуть у парадній формі, без зброї й так само на підборах. Рішення взути жінок-військових у незручні туфлі для багатогодинних тренувань спіткало чимало критики.

Урядовиці наголосили, що таке взуття “несумісне з боєздатністю солдатів”, а маршування на підборах — “навмисно заподіяна шкода здоров’ю солдаток”

Підписантки наголосили, що це є неприпустимим у країні, яка запроваджує стандарти НАТО, де безумовно діє принцип рівності прав і обов’язків військовослужбовців незалежно від статі, та де службу проходять 57 тисяч жінок.

“Так, невисокі підбори використовуються в окремих країнах-членах НАТО як складова парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць. Але це взуття не використовується для маршування на парадах. Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфорт кожної людини як в мирних умовах, так, насамперед, в умовах навчань, тренувань і, тим більше в умовах ведення бойових дій”, — йдеться в заяві.

Урядовиці звернулися до міністра Андрія Тарана з вимогою:

терміново замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі у параді до Дня Незалежності та на відповідних тренуваннях жінкам-курсанткам та військовослужбовицям;

разом з жінками-військовими та ветеранками внести зміни до моделей взуття та одягу з наявних моделей взуття та одягу на ті, в яких буде також зручно (як парадної, так і парадно-вихідної, бо це різні форми) з попереднім аудитом усіх видів військової форми для жінок-військовослужбовиць у ЗСУ та інших мілітарних формувань України;

визначити радника з гендерних питань;

провести опитування жінок сектору безпеки і оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби, включаючи форменний одяг.

Керівникам урочистих заходів до Дня Незалежності наказують забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків та сформувати змішані “коробки” з військовими різної статі.

До заяви приєдналися міністерка соцполітики Марина Лазебна, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.