Реакцію дипломатів опублікували у пресслужбі відомства.
Як відомо, у своїй промові напередодні підписання указу про визнання ОРДЛО Путін почав повторювати пропагандистські тези стосовно того, що українського народу “історично не існувало” і що “автором та архітектором України є Ленін”.
Посольство США в Україні опублікували допис з історичним порівнянням Києва та Москви з натяком на те, що історія “йде у розріз” з думкою лідера країни-агресора.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 22, 2022
- Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
- Після визнання Росією “незалежності” ОРДЛО багато хто шукає відповідь на те, як це рішення вплине на Україну та світ. Формально ніяк, проте всередині Росії, для її сателітів та частини союзників — навпаки. #Букви спробували розібратись, що ж відбулось.