Посольство США в Україні зреагувало на звернення президента РФ Володимира Путіна до росіян, де він заявив, що Україну можна назвати “країною імені Володимира Ілліча Леніна”.

Реакцію дипломатів опублікували у пресслужбі відомства.

Як відомо, у своїй промові напередодні підписання указу про визнання ОРДЛО Путін почав повторювати пропагандистські тези стосовно того, що українського народу “історично не існувало” і що “автором та архітектором України є Ленін”.

Посольство США в Україні опублікували допис з історичним порівнянням Києва та Москви з натяком на те, що історія “йде у розріз” з думкою лідера країни-агресора.