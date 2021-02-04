В рамках свого виступу на Форумі з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021 Роланд поділиться думками щодо змін у громадянському суспільстві через пандемію у 2020 році.

А в цьому матеріалі ви знайдете деякі з інсайтів про те, яким підходам нас навчив 2020 у побудові ефективних комунікацій та залучення спільнот, які спікер відкриває ексклюзивно читачам #Букви.

Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021

Вплив 2020 року на поведінку та потреби людей, зміни для громадянського суспільства

COVID-19 — це найбільша глобальна подія і виклик, який нині переживає людство. Він змінив наш досвід як споживачів, працівників, громадян та просто людей. Під час пандемії трансформація людських звичок, повсякденної рутини та уподобань відбувається особливо швидко. Більше того, зовнішні каталізатори таких “вимушених” змін є довготривалими, вони пускають коріння і призводять до тривалої зміни масової поведінки. Деякі з них можна спостерігати і сьогодні.

1) Згортання демократії

У звіті “Democracy under Lockdown” від Freedom House йдеться про те, що пандемія негативно вплинула на стан демократії та прав людини у 80 країнах, включно з Україною. Уряди зловживають владою, замовчують критику, послаблюють важливі інституції, що є критичними для функціонування системи громадського здоров’я. Ця тенденція ще раз підкреслює вирішальну роль громадського контролю та адвокаційних ініціатив. Їх важливість лише зростатиме, особливо коли наближається час масової вакцинації та закупівлі необхідних товарів.

2) Базові потреби — на першому місці

Система охорони здоров’я виявилася неготовою до пандемії, а її швидке поширення та карантинні обмеження призвели до глибокого економічного спаду. За прогнозами Світового банку, цього року світова економіка скоротиться на 5,2% — це найгірший показник з часів Другої світової війни. Ці події призвели до швидкої зміни пріоритетів людей: наші базові потреби стають важливішими, ніж питання національної безпеки, боротьби з корупцією та відстоювання демократичних цінностей. Як свідчить наше опитування щодо громадського залучення, українці найбільше переймаються особистою безпекою, бідністю й доступом до медичного обслуговування та освіти.

З початком пандемії числені ОГС зосередилися на забезпечення основними товарами, ліками та навіть продуктами харчування людей, що перебувають на карантині, відкривши таким чином нові горизонти для своєї діяльності.

3) Місцеві 2.0

Глобальний заклик “залишайтеся вдома” означає, що домівки стають епіцентром нашого життя та досвіду: у розпал кризи ми проводимо більше часу саме вдома. Це неминуче веде до зміни структури соціальних контактів. Люди, особливо похилого віку, звужують звичне коло спілкування, а контакти з близькими стають рідшими. У більш широкому контексті це призведе до глобального перегляду того, що означає бути місцевим. Зв’язок між людьми та їх громадами вийде на абсолютно новий рівень. Ця тенденція дасть новий поштовх до розвитку місцевого активізму та розбудови локальних коаліцій. Пандемія також створила нові можливості для міжгалузевих мереж та партнерства ГО з бізнесом.

4) Цифрові комунікації

Вимушений перехід в онлайн вплинув на те, як ми спілкуємося під час навчання, роботи, укладання угод та споживання. Наприклад, згідно з опитуваннями громадської думки, пандемія коронавірусу та карантинні заходи суттєво вплинули на те, що серед ключових джерел інформації соціальні мережі вперше посіли друге місце після телебачення. Їх частка зросла з 24% у 2019 році до 44% у 2020 році. Варто відзначити, що в онлайн-просторі, де інформація розповсюджується безперешкодно, важливо відстежувати фейкові новини.

Таким чином, різноманітні медіа та громадські організації започаткували окремі ініціативи, які відстежували соцмережі та ЗМІ та перевіряли факти про коронавірус, розвінчуючи міфи, чутки та плітки. Вони одними з перших помітили загрозу та розпочали активну комунікацію для заохочення критичного мислення, підвищення політичної обізнаності та медіаграмотності. Ще один урок, отриманий під час кризи COVID-19 полягає в тому, що ті, хто володіють гарними навичками роботи в соціальних мережах, отримують більший вплив на свою аудиторію (а це означає, що ОГС потрібно інвестувати у розвиток цих умінь).

5) Криза довіри

Однозначним наслідком COVID-19 стало відчуття, що інші люди або місця можуть нести невидиму загрозу, а, отже, їм не можна довіряти. Загроза передачі захворювань спонукає до постійного соціального дистанціювання. Це створює дилему для побудови партнерств та об’єднання з однодумцями. Громадяни стикаються з непростим компромісом: брати участь у заходах, де не уникнути контактів з іншими, або залишатися вдома та уникати участі у різноманітних подіях та громадських ініціативах.

Саме тому довіра стає найбільшим цінним ресурсом сьогодення. Це, у свою чергу, збільшить попит на високоякісну експертизу. Для громадянського суспільства це може дати ще один поштовх для перегляду підходів до спілкування та взаємодії з громадянами. Це також найкращий час для перегляду власного брендингу та позиціонування. При цьому, основну увагу слід приділяти саме комунікаціям, що покликані розбудовувати довіру між ГО та громадянами.

Як НУО та соціальним активістам відстежувати зміни і реагувати на них

Найперше і найважливіше: знайте свою аудиторію. Здатність розуміти, як змінюються звички та мотиви людей, дозволяє ОГС бути гнучкими та ефективними як у комунікації, так і в програмній діяльності.

Гарною відправною точкою для цього є як власні, так і сторонні дані. Аналіз опитувань громадської думки та спеціальних звітів дає нам розуміння того, як змінюється поведінка людей у відповідь на соціально-політичні потрясіння, технологічні інновації та непередбачувані глобальні виклики, такі, як COVID-19.

Відкриті інструменти та цифрові показники (наприклад, інформаційні панелі в Google Analytics та соціальних мережах) дозволяють зрозуміти аудиторію в digital, її соціально-демографічну структуру, інтереси та час, який вони проводять на ваших платформах.

Останнє, але не менш важливе – це відгуки користувачів(user feedback). Мабуть, це найкращий спосіб отримати прямі відповіді від тих, хто користується вашими продуктами чи послугами.

Аналізуйте, вивчайте та використовуйте дані, плануючи свою діяльність. Можливість швидко реагувати на потреби вашої аудиторії, особливо під час глобальної кризи, є запорукою вашого успіху.

Роланд Ковач, директор Програми сприяння громадській активності “Долучайся!” (USAID/ENGAGE)