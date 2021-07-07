Про публікацію уривка з книги вона поінформувала на своїх сторінках у соцмережах.

Так, 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретаря президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

І ось тепер колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї. Уривок опубліковано на сайті інтернет-видання “Українська правда” під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути і сприймати”.

Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

На початку опублікованого фрагменту вона порозмірковувала про “уроки історії” для різних націй.

“Уроки історії завжди болючі. Адже закон небес простий: хто їх не засвоює, той вивчатиме їх знову і знову. Назвіть мені націю, яка б не мала своїх травм, що мігрували з попередніх століть, від покоління до покоління, що викликають комплекси, мало не фізичні муки умів, які, не засвоївши попередніх уроків, намагаються осягнути причини, чому вони не вміють жити інакше”, – йдеться в уривку книги.

Мендель згадує про Німеччину, яка, на її думку, проробила “колосальну роботу успішно і швидко в масштабах нації” після Другої світової війни. За її словами, “німці тримають історію перед очима завжди і скрізь, вивчають у школі, говорять з незнайомцями, досі відчуваючи провину перед євреями, звільняючись таким чином від гіршого”.

Водночас Мендель зазначає, що пострадянські країни ці “уроки історії” “пропустили”.

“У нас просто не було на них часу. По закінченні Другої світової ми будували ракети, все ще готуючись захищатися і нападати, потім оплакували Сталіна, після його смерті з жахом вдивляючись у нічне небо, певні, що от-от налетять американські бомбардувальники, які, як відомо, тільки й чекали кончини великого Йосипа Віссаріоновича, щоб напасти на СРСР; потім рахували генсеків ЦК КПРС, що помирали один за одним, спостерігали, як слабне хватка КДБ, шукали незалежності, плакали від розпаду СРСР, раділи цьому розпаду, ходили на мітинги, кочували від економічної кризи до політичної і назад, корумпувалися, піддавалися пропаганді, далі страждали і боялися мріяти”, – пише Мендель.

На її думку, “в нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя”, оскільки “ми ходили не до тієї школи і виконували не те домашнє завдання”.

Далі колишня прессекретарка Зеленського торкнулася мовної теми.

“Йшов двадцять перший рік двадцять першого століття. А ми досі з’ясовували, яка мова в нашій багатомовній країні була “правильною”. Всі знали і ніхто не заперечував щодо державності однієї мови – української. Всі знали, якими мовами спілкуються в тому чи іншому регіоні. Всі знали, що є села, де люди говорять тільки угорською чи румунською. Але при цьому вперто й далі вели боротьбу. Інертне протистояння експансії російського імперіалізму після століть різних форм домінування Москви перетворилося для багатьох у суть української ідентичності. Мова стала символом цієї боротьби. Апологети українського націоналізму і проросійського світу язиками билися за мову. Використовуючи нашу травму історичних заборон говорити рідною українською і російську пропаганду, спочатку нас роз’єднували, я навіть не скажу проросійські політики, а ті, хто не міг відірватися від вимені Кремля і не мислив Україну незалежною. Як годиться, з другого боку підпряглися націоналісти. На цьому гріх було не заробити політичні бонуси – і тут я скажу болюче – таким само політикам, які також не уявляли Україну незалежною”, – стверджує Мендель у своїй книзі.

“Адже поки наші політики змагаються в метафорах, російськомовний одесит проводить місяці й роки в окопах на Донбасі, б’ючись пліч-о-пліч з україномовним львів’янином проти росіян та проросійських бойовиків”, – додає вона.

Мендель вважає, що “потрібно захищати не російськомовних і не україномовних”, а “нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі і виявляти до інших”.

“Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути і сприймати. Мова не має нічого спільного з різними проявами нелюдяності й шовінізму. Концентруючи стільки уваги та енергії на протистоянні Росії, можна забути, що є тільки один шлях по-справжньому виграти в цій боротьбі – збудувавши сильну державу, прийнявши і усвідомивши нашу українську ідентичність в усій її суперечності консерватизму і сучасності”, – наголошує колишня прессекретарка Зеленського.

Крім того, Мендель у завуальованій формі знову згадала про своє більш раннє твердження щодо нібито існування “української російської мови”.

За її словами, “серед експатів, що густо замешкали в Києві після Революції Гідності, часто чулася прогресивна для українського суспільства думка: слід позбавити Росію монополії на російську мову, привласнивши її” (експат зазвичай тлумачиться як “людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій, ніж та, де вона народжена, вихована або отримала громадянство”, – ред.).

“Адже російська в різних країнах відрізняється так само, як і англійська… У пакеті Microsoft уже є визначення “російська (Україна)”. Там же є “російська (Молдова)” і просто “російська”. Світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського. Абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври. Чи називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською”, – твердить Мендель.

Колишня прессекретарка Зеленського також вчергове запропонувала “усю енергію борців проти російської мови і майстрів лінгвістичних зомбі-форм спрямувати на навчання молодих поколінь звичайної граматики”. Вона вважає, що на цьому “питання було б вичерпано”.

“Суть у тому, що українська мова, як і ідентичність, – це значно більше явище, ніж тільки протистояння Росії. І в цьому наше, наразі ще не усвідомлене багатство. Україні давно вже час піднятися над проблемою мови і перейти з площини “Кращий патріот – україномовний” до діалогу про те, як нам об’єднатися і прийняти одне одного, як відмінності перетворити на розмаїття, консерватизм – на збереження традицій, а культуру не насаджувати, а творити у форматі космополітизму. Мова – занадто конфліктний символ, щоб побудувати навколо нього ідею нації й патріотизму. Вона стала уособленням протистояння двох ідеологій, що виросли на спільній історії, але являють собою дві сторони однієї правди. А правда завжди багатолика”, – сказано у фрагменті книги Мендель.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.