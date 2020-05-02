Рівень домашнього насильства під час карантину – не збільшився.

Про це повідомили #Буквам у Національній поліції у відповіді на інформаційний запит.

“Повідомляємо, що діяльність мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства та кількість підтверджених викликів указує на послідовність коливань щодобових звернень, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства, та не змінилась з моменту запровадження карантину на території держави”, – повідомили в Нацполіції.

Зокрема, в Національній поліції підкреслили, що окремо на час карантину статистична звітність не виокремлюється.

Разом за звітний період із січня по березень 2020 року в Україні зареєстровано 55 325 звернень з приводу вчинення домашнього насильства.