Рівень недовіри до президента України Володимира Зеленського майже на 10 % перевищує рівень довіри серед українців. З квітня 2020 року рівень недовіри виріс на 14 %.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в червні Центром Разумкова.

Так, главі держави довіряють 41 % опитаних (це найвищий показник серед українських політиків, включених в опитування).

При цьому станом на кінець червня Зеленському не довіряло більше українців (50,9 %), ніж довіряло. Баланс довіри склав -9,9 %.

У порівнянні з квітневим опитуванням Центру Разумкова, рівень довіри до президента Зеленського впав на 16 % (з 57 % до 41 %), а рівень недовіри виріс на 14,1 % (з 36,8 % до 50,9 %).

Баланс довіри до решти українських політиків, представлених в опитуванні, також виявився негативним:

• спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32,4 %, не довіряють 48,2 % респондентів;

• генпрокурору Ірині Венедіктовій довіряють 8,2 %, не довіряють 49,5 % опитаних;

• голові Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 6,9 %, не довіряють 50,5 %;

• прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 11,9 %, не довіряють 60,9 % респондентів;

• голові МВС України Арсену Авакову довіряють 12,6 %, не довіряють 76,6 %;

• Святославу Вакарчуку довіряють 18,3 %, не довіряють 70 % опитаних;

• лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку довіряють 16,9 %, не довіряють 77 %;

• лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 14,4 %, не довіряють 79,2 %;

• співголові партії “Опозиційна платформа – за життя” Юрію Бойку довіряють 22,4 %, не довіряють 67,4 %.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.