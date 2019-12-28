Рівень середньої зарплати в Україні в листопаді цього року досягнув історичного максимуму, але все одно поки не перевищив показники в більшості країн Європи.

Про це повідомив у Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

“Оновлені дані по середній зарплаті в Україні в доларовому еквіваленті. У листопаді досягнуто історичного максимуму в 444 доларів США і по надходженнях ЄСВ вже можна сказати, що в грудні з імовірністю 99 % буде подолана психологічна позначка в 500 доларів США”, – зазначив Компанієць.

При цьому, за його словами, Україна все одно відстає за рівнем зарплат від більшості європейських країн.

“Навіть при цих показниках ми залишаємося на передостанньому місці в Європі, обійшовши тільки Молдову за результатами третього кварталу. Наступною країною перед нами є Албанія з показником в 474 долара США в третьому кварталі 2019 року (в Україні в третьому кварталі 428 доларів)”, – уточнив Компанієць.

Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні станом на листопад у річному вимірі середня зарплата зросла на 16,6 %.

Середня номінальна зарплата в листопаді склала 10 679 грн, що в 2,6 рази вище мінімальної зарплати (4173 грн).

Найвищі середні зарплати отримують жителі Києва (15 974 грн), Донецької (11 769 грн), Київської (11 313 грн), Дніпропетровської (11 079 грн) і Запорізької (10 639 грн) областей. В інших регіонах середні номінальні зарплати склали менше 10 тис. грн.

Найменша зарплата у жителів Херсонської області – 8267 грн.