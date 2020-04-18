Рівень захворюваності коронавірусом Covid-19 в світі може бути в 50 - 80 разів вище, ніж це показують офіційні дані.

Про це повідомляє The Guardian

У матеріалі посилаються на ще не рецензоване дослідження зі Стенфорда (Каліфорнія, США). Його результати опублікували в п’ятницю, 17 квітня, але ще не перевірили.

Дослідження вчених з Стенфордського університету показало, що вірус зустрічається набагато частіше, ніж показують офіційні дані медустанов і спеціалізованих лабораторій.

Під час дослідження вчені взяли зразки 33300 осіб в окрузі Санта-Клара. Серед них коронавірус знайшли в 50-80 разів частіше, ніж показували офіційні дані.

Вчені пояснили, що якби вірус не стримували за допомогою різних карантинних обмежень, то цифри були б інші. При цьому, щоб робити прогнози і говорити про необхідні заходи боротьби з коронавірусом, необхідні великі реальні дослідження щодо поширення вірусу в тому чи іншому регіоні.

“Це має значення для вивчення того, як далеко ми просунулися в ході епідемії. Це має значення для моделей епідемій, які використовуються для розробки політики та оцінки того, що це означає для нашої системи охорони здоров’я”, – сказав Еран Бендавід, доцент медицини в Стенфордському університеті, який керував дослідженням.

Група вчених зазначила, що їх дослідження стало першим масштабним в цій сфері.

Дослідження проводилося шляхом виявлення антитіл у здорових людей за допомогою аналізу крові. Аналіз показував – чи є в крові антитіла до коронавірусу, тобто чи перехворіла людина.

На момент дослідження в окрузі Санта-Клара було підтверджено 1094 випадки захворювання Covid-19. З них 50 осіб померли внаслідок зараження. Але, враховуючи кількість людей, у яких знайшли антитіла, цілком ймовірно, що до початку квітня в окрузі Санта-Клара було інфіковано від 48 тисяч до 81 тисячі осіб, що приблизно в 50 – 80 разів вище.

Також дослідники зазначили, що коронавірус потенційно набагато менш небезпечний для всього населення, ніж спочатку передбачалося.

Наприклад, за офіційною статистикою, рівень смертності від коронавірусу в США склав 4,1%. У той же час дослідники зі Стенфорда сказали, що їх результати показують, що рівень смертності становить всього 0,12-0,2%.

За попередніми оцінками, це дослідження може означати, що людство ближче до колективного імунітету. Якщо це так, то уряди різних країн можуть швидше приймати рішення, що стосуються скасування карантинних обмежень.

Але самі автори дослідження зазначили, що не варто поспішати з висновками, а також не варто політизувати їх висновки, поки не буде проведено достатньо аналогічних масштабних досліджень в інших країнах.

Раніше подібну думку (про те, що коронавірусом заражено набагато більше людей) висловлював Артур Рейнгольд, професор епідеміології в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Якщо припустити, що це дослідження дійсно коректне, то вийде, що 3% населення Землі заражене коронавірусом, тоді як 97% ще не мають антитіл. Щоб досягти колективного імунітету, перехворіти і виробити антитіла повинні організми 50% людей.

“Дуже важливо, щоб подібні дослідження проводилися по всій країні. Цілком очевидно, що вірус в деяких штатах більш поширений, ніж в інших, і розуміння поширеності вірусу в кожному штаті є критично важливим кроком вперед для розробки певної політики”, – сказала Джаянта Бхаттачарья, професор Стенфорда і автор дослідження.

Наразі Національний інститут охорони здоров’я (Меріленд, США) тестує 10 000 осіб. Каліфорнійський університет в Берклі збирається протестувати 5000 здорових добровольців, щоб з’ясувати, чи є у них коронавірус.