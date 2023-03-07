За інформацією ЗМІ, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн є однією з претенденток на посади голови Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє La Republica.

Як наголошується у виданні, фон дер Ляєн може боротись за пост очільниці НАТО, якщо її не переоберуть на посаду президентки Єврокомісії.

Зазначається, що політикиня вже почала боротьбу за нову посаду. Одним із таких кроків є її поїздка до США і Канади, куди фон дер Ляєн відправилась 7 березня. У виданні зауважили, що ці візити можна розглядати “в іншому світлі”.

Водночас у Європі не дуже задоволені тим, що нинішня очільниця Єврокомісії може стати главою НАТО. Однак начебто США зацікавлені у тому, аби саме Урсула фон дер Ляєн зайняла цей пост замість Єнса Столтенберга.

У виданні також наголошують, що під час літнього саміту НАТО члени Альянсу спробують продовжити на рік головування Столтенберга, повноваження якого добігають кінця у вересня цього року. Таким чином, він залишиться головою НАТО до літа 2024 року, коли фон дер Ляєн складе мандат президентки Єврокомісії.

В італійському виданні зауважили, що саме фон дер Ляєн є ідеальною кандидаткою для США, оскільки інші потенційні претенденти на пост глави НАТО “не зовсім переконливі”.