Урсула фон дер Ляєн не виключає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Про це інформує британське видання The Guardian.

Така рекомендація стане попереднім кроком на довгому шляху до повноправного членства, і Україні знадобиться підтримка всіх 27 урядів ЄС, перш ніж отримати статус кандидата. Президент України Володимир Зеленський наполягає на швидкому вступі до ЄС, щоб забезпечити країні більше безпеки після російського вторгнення.

“Ми хочемо підтримати Україну на її європейському шляху”, – сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з Зеленським під час несподіваного візиту до Києва в суботу.

“Сьогоднішні обговорення дозволять нам завершити оцінку до кінця наступного тижня”, – додала фон дер Ляйєн, зазначивши, що українська влада “багато зробила” для кандидатури, але “все ще потрібно провести реформи, наприклад, у боротьбі з корупцією”.

Виступаючи разом із фон дер Ляєн, Зеленський сказав, що рішення ЄС щодо України “визначить” майбутнє Європи.

“Зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, і чи буде воно взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку означатиме позитивну відповідь на питання, чи є у європейського проєкту взагалі майбутнє”, – сказав він. Зеленський додав, що зараз вся Європа є мішенню для Росії, а Україна – лише перший етап цієї агресії.

Після російського вторгнення 24 лютого високопосадовці ЄС, у тому числі фон дер Ляєн, яка здійснила свою другу поїздку до Києва з початку війни, висловилася за швидкий шлях України до вступу до ЄС, надавши їй статус кандидата.

І хоча ряд держав ЄС, включаючи Естонію, Латвію, Литву та Польщу, підтримали ці заклики, у Берліні, Парижі та інших західноєвропейських столицях все ще існують сумніви щодо того, чи можна вже розпочати офіційний процес.