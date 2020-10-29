Проєкт з розвитку в Україні вакуумного поїзда Hyperloop знято з порядку денного.

Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Так, у нього запитали, чи порушується ця ідея на якихось рівнях або ж питання остаточно знято.

“Воно знято. Я знаю, що попередній міністр інфраструктури (Володимир Омелян, – ред.) був прихильником цього проєкту. Я теж прихильник всього супернового, сучасного, прогресивного, але треба розуміти реалії нашого життя і те, наскільки Україна сьогодні спроможна реалізовувати такий дороговартісний проєкт. Для нас це поки що не найближче майбутнє, на жаль”, – наголосив віце-прем’єр.

Він висловив думку, що більш актуально зараз побудувати в Україні швидкісну залізницю.

“Я був би щасливий, щоб ми хоча б мали швидкісну залізницю як у Франції, де потяг їде 350 км/годину. Для цього нам потрібно близько 40 млрд доларів інвестицій, щоб побудувати нові колії під високошвидкісний транспорт”, – зазначив Уруський.

Як відомо, раніше нинішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що у відомстві не займатимуться ідеєю Hyperloop, яку активно пропагував ексголова відомства Володимир Омелян.

Криклій, зокрема, висловив своє скептичне ставлення до ідеї створення Hyperloop в Україні. “Я за більш сучасні технології, наприклад, телепортацію”, – іронізував міністр.

У липні ж цього року президент України Володимир Зеленський висловив зацікавленість у розвитку в нашій країні проєкту вакуумного поїзда Hyperloop.