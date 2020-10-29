Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
Так, у нього запитали, чи порушується ця ідея на якихось рівнях або ж питання остаточно знято.
“Воно знято. Я знаю, що попередній міністр інфраструктури (Володимир Омелян, – ред.) був прихильником цього проєкту. Я теж прихильник всього супернового, сучасного, прогресивного, але треба розуміти реалії нашого життя і те, наскільки Україна сьогодні спроможна реалізовувати такий дороговартісний проєкт. Для нас це поки що не найближче майбутнє, на жаль”, – наголосив віце-прем’єр.
Він висловив думку, що більш актуально зараз побудувати в Україні швидкісну залізницю.
“Я був би щасливий, щоб ми хоча б мали швидкісну залізницю як у Франції, де потяг їде 350 км/годину. Для цього нам потрібно близько 40 млрд доларів інвестицій, щоб побудувати нові колії під високошвидкісний транспорт”, – зазначив Уруський.
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Як відомо, раніше нинішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що у відомстві не займатимуться ідеєю Hyperloop, яку активно пропагував ексголова відомства Володимир Омелян.
Криклій, зокрема, висловив своє скептичне ставлення до ідеї створення Hyperloop в Україні. “Я за більш сучасні технології, наприклад, телепортацію”, – іронізував міністр.
У липні ж цього року президент України Володимир Зеленський висловив зацікавленість у розвитку в нашій країні проєкту вакуумного поїзда Hyperloop.
- У лютому 2018 року на той момент міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував розвиток в Україні швидкісної транспортної системи Hyperloop. Зазначалося, що будівництво 1 км наземної труби Hyperloop в Україні, за різними оцінками, обійдеться в суму близько 10 млн доларів.
- У червні 2018 року Міністерство інфраструктури України і Hyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю при роботі над проєктом Hyperloop.
- У травні 2019 року Володимир Омелян повідомляв, що проєкт будівництва Hyperloop в Україні знаходиться на стадії завершення наукової оцінки та пошуку фінансування.