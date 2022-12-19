Україна отримала від USAID енергетичне обладнання. Майно загальною вартістю 100 тисяч доларів готують до встановлення на одній із пошкоджених підстанцій.

Про це повідомило НЕК “Укренерго” у Facebook.

“Це пристрої, які дозволяють керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій”, – йдеться у повідомленні.

Всього передано 105 одиниць такого обладнання. Його надали Україні безоплатно партнери з USAID “Проєкт енергетичної безпеки”.

Обладнання виготовлено спеціально під потреби “Укренерго” у максимально стислі терміни. До цього долучилася американська компанія SEL (Schweitzer Engineering Laboratories). Попри логістичні обмеження, майно доставили оперативно.

Вже найближчим часом допомога від USAID працюватиме для повернення світла і тепла українцям в одному з регіонів України.

“Дякуємо партнерам за безумовну та швидку підтримку, за розуміння пріоритетності відновлення енергетичних об’єктів, щоб зимою українці мали доступ до електроенергії. Це та інше ключове замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею – і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності, передача якої ускладнена через пошкодження ключових об’єктів генерації та передачі”, – заявили в “Укренерго”.