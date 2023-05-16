Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Передача цих генераторів є частиною спільної роботи Міністерства відновлення, “Укрзалізниці” та американських партнерів з підготовки української транспортної мережі до зими та можливих у цей період складнощів з енергозабезпеченням.

Передбачається, що передані генератори дозволять забезпечити резервне електропостачання для понад 100 тисяч споживачів та сприятимуть безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тисяч кілометрів колії, з яких 45% електрифіковано.

За його словами, генератори, надані USAID в межах проєкту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів. Вони допоможуть підготувати “Укрзалізницю” до зими, забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв’язок з суміжними операторами системи розподілу.

Відтак, генератори, надані USAID “Укрзалізниці”, дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі до України та з України, що є вкрай важливим для зміцнення економіки країни.

За словами амбасадори Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надав сто генераторів державному залізничному перевізнику “Укрзалізниця”, які є частиною понад 3300 наданих Україні генераторів з початку повномасштабної війни Росії проти України.

“USAID та “Укрзалізниця” продовжуватимуть співпрацю з метою задоволення потреб української залізниці для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення електропостачання для станцій систем розподілу та безпеки руху залізничного транспорту”, – зазначили у відомстві.

А також нагадали, що від 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни Росії проти України, USAID надав 16,75 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, 1,4 мільярда доларів гуманітарної допомоги та понад 1 мільярд доларів допомоги на розвиток.