Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати близько 650 тисяч доларів допомоги для формування підходу до запровадження аналога застосунку "Дія" в інших країнах.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Під час Всесвітнього економічного форуму міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з головою USAID Самантою Павер, щоб обговорити подальшу співпрацю USAID з Україною.

Відтак, Саманта Павер анонсувала, що USAID планує виділити близько 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку “Дія” на інші країни. Крім того, USAID активно розробляє новий проєкт підтримки цифровізації України.

“Цього року переходимо на новий етап співпраці. Мінцифри буде ділитися найкращими українськими цифровими практиками зі світом. Вони допоможуть громадянам інших країн отримувати державні послуги швидко і зручно, а урядам працювати ефективно і прозоро. Цінуємо такий рівень довіри від команди USAID до нашого основного продукту – “Дії”, – наголосив Михайло Федоров.

У відомстві розповіли, що з перших днів роботи Мінцифри USAID надає юридичну, фінансову та технічну допомогу для розвитку “Дії”. Завдяки підтримці партнерів вдалося свтоорити застосунок і портал “Дія”. За даними Мінцифри, вже понад 10 країн активно вивчають та планують запозичити досвід української “Дії”.

Саманта Павер зауважила, що спочатку застосунок “Дія” був створений, щоб прибрати бюрократію та корупцію в отриманні держпослуг. Але український уряд адаптував застосунок до воєнного часу.

“Українці отримали цілодобовий доступ до інформації завдяки “Дія. Радіо” та “Дія.ТV”, можуть повідомити про пересування ворожих військ, робити пожертви на користь армії. Дія стала одним з інструментів цифрової стійкості України та водночас зміцнює інтеграцію країни з демократичним світом. Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку розширення подібних програм і платформ у більшій кількості країн”, – підсумувала Саманта Павер.