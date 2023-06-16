Джерело: Посольство США в Україні
Мобільна система очищення води допоможе забезпечити постачання чистої води під час повені, спричиненої руйнуванням Каховської дамби.
Ця система водопостачання достатньо потужна, щоб очистити воду для 25 000 осіб на добу.
USAID закупив систему в Ecosoft, української компанії, що спочатку базувалася в Ірпіні, але згодом переїхала до Тернополя – після того, як їхню фабрику була пошкоджено обстрілами з боку Росії в перші дні повномасштабної війни.
Зараз Ecosoft працює в Ірпіні та, у партнерстві з USAID – US Agency for International Development, допомагає задовольнити потреби українців на тлі війни.
- Кабінет міністрів України ухвалив виділення коштів для одноразової допомоги жителям Херсонської і Миколаївської областей, які постраждали внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Також грошову допомогу постраждалі отримають від ООН.