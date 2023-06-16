Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з ГО "Об'єднання" передали мобільну систему очищення води Херсонському водоканалу.

Джерело: Посольство США в Україні

Мобільна система очищення води допоможе забезпечити постачання чистої води під час повені, спричиненої руйнуванням Каховської дамби.

Ця система водопостачання достатньо потужна, щоб очистити воду для 25 000 осіб на добу.

USAID закупив систему в Ecosoft, української компанії, що спочатку базувалася в Ірпіні, але згодом переїхала до Тернополя – після того, як їхню фабрику була пошкоджено обстрілами з боку Росії в перші дні повномасштабної війни.

Зараз Ecosoft працює в Ірпіні та, у партнерстві з USAID – US Agency for International Development, допомагає задовольнити потреби українців на тлі війни.