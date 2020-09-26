Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні єдиного, хто вижив у катастрофі Ан-26 в Харківській області, – 20-річного курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В'ячеслава Золочевського.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Глава держави прибув до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, куди госпіталізовано пораненого курсанта. Начальник Центру Едуард Хорошун повідомив Президентові, що стан постраждалого – середньої тяжкості. Однак попри це військовий перебуває у свідомості.

В’ячеслав розповів Володимиру Зеленському, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Президент поцікавився, чи мають лікарі та постраждалий усе необхідне для надання медичної допомоги.

“Ми бажаємо тобі якнайшвидшого одужання”, – сказав Зеленський, звертаючись до пораненого.

Також глава держави поспілкувався з матір’ю курсанта Іриною та висловив їй слова підтримки. У разі потреби їм буде надана вся необхідна допомога.

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив у катастрофі військового літака Ан-26, що сталася під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області. На борту літака було 20 курсантів і сім членів екіпажу.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.