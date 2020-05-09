У віці 87 років помер американський співак, піаніст і композитор Літл Річард (справжнє ім'я Річард Уейн Пенніман) – один із родоначальників рок-н-ролу.

Про це повідомило видання Rolling Stone із посиланням на сина музиканта Дені Пеннімана.

За словами чоловіка, причиною смерті його батька був рак.

Літл Річард стояв біля витоків рок-н-ролу. Він народився в 1932 році в місті Мейкон, штат Джорджія в багатодітній родині. Його батько був проповідником, але також і нелегально торгував алкоголем.

Відтак, з дитинства Річард добре знав духовну музику, і його перші композиції несли в собі звучання госпелз.

Поворотним у долі Літл Річарда став його контракт із лейблом Specialty Records у 1955 році. У студії лейбла в Новому Орлеані музикант записав пісню “Tutti Frutti”, яка стала популярною.

За нею були записані кілька хітів, які увійшли в історію рок-н-ролу: “Long Tall Sally”, “Rip It Up”, “Lucille”, “Good Golly Miss Molly”.

Експресивна манера гри на фортепіано, енергійні вигуки і неповторні сценічні образи співака збагатили ранню форму рок-н-ролу.

C 1958 по 1962 роки Літл Річард не виступав через захоплення християнством (він став священиком церкви п’ятидесятників). У цей період він не записував нічого, крім церковних гімнів, які отримали високу оцінку в середовищі виконавців госпел.

У 1962 році Літл Річард повернувся до рок-н-ролу, вирішивши прийняти запрошення виступити з гастролями в Європі. У Великобританії “на розігріві” у нього виступали ще невідомі тоді The Beatles.

У 1986 році вийшов альбом співака під назвою “Lifetime Friend”, що поєднував госпелз і рок. У тому ж році Літл Річард одним із перших був включений до “Зали слави рок-н-ролу”.

Його манера виконання вплинула на багатьох музикантів, включаючи The Beatles і Елтона Джона.