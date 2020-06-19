У віці 88 років пішов з життя британський актор сер Іен Холм, який зіграв Більбо Беггінса у фільмі "Володар перснів".

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на агента актора.

Іен Холм помер в одній з лондонських лікарень в оточенні близьких.

“З великим сумом ми можемо підтвердити, що актор сер Іен Холм помер сьогодні вранці у віці 88 років. Чарівний, добрий і неймовірно талановитий. Нам його не вистачатиме”, – йдеться в заяві представника актора.

Захворювання Холма було пов’язано з хворобою Паркінсона.

Свої останні дні актор провів у Лондоні, а його дружина, художниця Софі де Стемпл, зафіксувала їх в серії портретів пастеллю.

Іен Холм Катберт народився 12 вересня 1931 року в місті Гудмейз (Великобританія). У 1950 році він вступив до Королівської академії драматичного мистецтва, а в 1953 році пішов в армію.

Холм багато грав в британських театрах, заслуживши славу талановитого актора (в тому числі грав у п’єсах Гарольда Пінтера і Шекспіра).

У кіно Холм знявся вперше в 1958 році – в стрічці “Дівчата біля моря”. Всього на його рахунку більше 110 ролей (часто другого плану), серед яких виділяються: андроїд Еш в “Чужому” (1979), Наполеон у “Бандитах часу” (1981), містер Курцманн у “Бразилії” (1985), отець Віто Корнеліус у “П’ятому елементі” (1997) і Більбо Беггінс в трилогії “Володар перснів” (2001-2003).

Актор також з’являвся в трилогії “Хоббіт”.

У 1981 році Іен Холм був номінований на премію Американської кіноакадемії “Оскар” в категорії “Краща чоловіча роль другого плану” за роль у фільмі “Вогненні колісниці”. Крім того, він лауреат премії BAFTA і театральної премії “Тоні”.

У 1998 році королева Великої Британії Єлизавета II посвятила Холма в лицарі і надала йому дворянське звання за внесок в розвиток драми.

Актор був одружений чотири рази (останній шлюб – з художницею Софі де Стемпл). У нього залишилися п’ятеро дітей.