Про це повідомила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, яку цитує прес-служба відомства.
За її словами, Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж станом на 8 квітня підрахував, що вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі. Однак назвати точну цифру поки неможливо через сильне задимлення.
Наразі агентство, профільні міністерства і Кабінет Міністрів працюють над підрахунком грошових збитків.
Як зазначила Павлова, “за попередніми даними сума сягає десятків мільйонів гривень”.
“Чорнобильська зона була не готова до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під’їзду, а відповідно й можливості підвезти техніку. На розвиток необхідної протипожежної інфраструктури знадобиться декілька років, але ми повинні здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, бо попереду сезон небезпечної спеки”, – заявила Павлова.
Основними причинами загоряння в агентстві називають: пожежу, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач у зоні і навмисні підпали.
Як поінформували в прес-центрі ДСНС, гасіння загоряння триває, залучені літаки і вертольоти.
Радіаційний фон по Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.
- Лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Згодом площа загорянь в зоні збільшилася.
- Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який, як передбачається, причетний до пожежі в лісі в Чорнобильській зоні.