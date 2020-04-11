Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження вже заподіяла збитки в декілька десятків мільйонів гривень. При цьому її досі не загасили.

Про це повідомила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, яку цитує прес-служба відомства.

За її словами, Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж станом на 8 квітня підрахував, що вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі. Однак назвати точну цифру поки неможливо через сильне задимлення.

Наразі агентство, профільні міністерства і Кабінет Міністрів працюють над підрахунком грошових збитків.

Як зазначила Павлова, “за попередніми даними сума сягає десятків мільйонів гривень”.

“Чорнобильська зона була не готова до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під’їзду, а відповідно й можливості підвезти техніку. На розвиток необхідної протипожежної інфраструктури знадобиться декілька років, але ми повинні здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, бо попереду сезон небезпечної спеки”, – заявила Павлова.

Основними причинами загоряння в агентстві називають: пожежу, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач у зоні і навмисні підпали.

Як поінформували в прес-центрі ДСНС, гасіння загоряння триває, залучені літаки і вертольоти.

Радіаційний фон по Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.