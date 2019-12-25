У США у віці 72 років пішла з життя композитор, автор пісень Аллі Вілліс, яка написала музику для головного саундтреку серіалу "Друзі" "I'll Be There for You".

Про це повідомляє видання The Guardian.

Факт смерті підтвердила партнер Вілліс Пруденс Фентон.

Музикант померла у вівторок ввечері в Лос-Анджелесі. Причиною смерті називають зупинку серця.

Вілліс виросла в Детройті і вивчала журналістику. У 1969 році вона переїхала до Нью-Йорка, де працювала копірайтером у Columbia і Epic Records, а в 1972 році зайнялася написанням пісень.

Відтоді вона написала багато хітів. Вілліс відома як автор “I’ll Be There for You” – головної музичної теми з серіалу “Друзі”. За цю композицію її номінували на премію “Еммі”.

Музикант двічі ставала лауреатом премії “Греммі”: за саундтрек до фільму “Поліцейський із Беверлі-Хіллз” і за роботу над мюзиклом “Квіти лілові полів”.

Також Вілліс співпрацювала з рок-колективом “Earth, Wind & Fire”. Разом вони випустили такі композиції, як “September”, “Boogie wonderland” і “In the stone”.

Пісні Вілліс були продані тиражем понад 60 мільйонів копій по всьому світу.

Вона була включена в Зал слави авторів пісень.