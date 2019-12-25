Про це повідомляє видання The Guardian.
Факт смерті підтвердила партнер Вілліс Пруденс Фентон.
Музикант померла у вівторок ввечері в Лос-Анджелесі. Причиною смерті називають зупинку серця.
Вілліс виросла в Детройті і вивчала журналістику. У 1969 році вона переїхала до Нью-Йорка, де працювала копірайтером у Columbia і Epic Records, а в 1972 році зайнялася написанням пісень.
Відтоді вона написала багато хітів. Вілліс відома як автор “I’ll Be There for You” – головної музичної теми з серіалу “Друзі”. За цю композицію її номінували на премію “Еммі”.
Музикант двічі ставала лауреатом премії “Греммі”: за саундтрек до фільму “Поліцейський із Беверлі-Хіллз” і за роботу над мюзиклом “Квіти лілові полів”.
Також Вілліс співпрацювала з рок-колективом “Earth, Wind & Fire”. Разом вони випустили такі композиції, як “September”, “Boogie wonderland” і “In the stone”.
Пісні Вілліс були продані тиражем понад 60 мільйонів копій по всьому світу.
Вона була включена в Зал слави авторів пісень.
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