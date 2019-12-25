Про це повідомляє видання The Guardian.

Факт смерті підтвердила партнер Вілліс Пруденс Фентон.

Музикант померла у вівторок ввечері в Лос-Анджелесі. Причиною смерті називають зупинку серця.

Вілліс виросла в Детройті і вивчала журналістику. У 1969 році вона переїхала до Нью-Йорка, де працювала копірайтером у Columbia і Epic Records, а в 1972 році зайнялася написанням пісень.

Відтоді вона написала багато хітів. Вілліс відома як автор “I’ll Be There for You” – головної музичної теми з серіалу “Друзі”. За цю композицію її номінували на премію “Еммі”.

Музикант двічі ставала лауреатом премії “Греммі”: за саундтрек до фільму “Поліцейський із Беверлі-Хіллз” і за роботу над мюзиклом “Квіти лілові полів”.

Також Вілліс співпрацювала з рок-колективом “Earth, Wind & Fire”. Разом вони випустили такі композиції, як “September”, “Boogie wonderland” і “In the stone”.

Фото: Maryanne Bilham Photography/Redferns

Пісні Вілліс були продані тиражем понад 60 мільйонів копій по всьому світу.

Вона була включена в Зал слави авторів пісень.