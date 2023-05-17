17 травня апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції про конфіскацію активів колишнього народного депутата та колаборанта Володимира Сальда.

Джерело: ВАКС, рішення Апеляційної палати ВАКС.

Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, постановивши стягнути в дохід держави 55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку Сальда. А саме мережі СТО “Бебко-Авто” та компанії з організації відпочинку “Конко”.

Крім того, в дохід України стягнуто три земельні ділянки у Херсоні, будинок на 226 кв.м у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року тощо.

Водночас суд постановив конфіскувати частки у двох компаніях, записаних на колишню дружину колаборанта. Йдеться про 99,86% ПрАТ “Каштан” та 30% ПрАТ “Дельта Сервіс”.