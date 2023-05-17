Джерело: ВАКС, рішення Апеляційної палати ВАКС.
Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, постановивши стягнути в дохід держави 55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку Сальдо. А саме мережа СТО “Бебко-Авто” та компанія з організації відпочинку “Конко”.
Крім того, в дохід України було стягнути 3 земельні ділянки в Херсоні, будинок на 226 кв.м у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, 3 квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року тощо.
Водночас суд постановив конфіскувати частки у двох компаніях, записаних на колишню дружину колаборанта. Йдеться про 99,86% ПрАТ “Каштан” та 30% ПрАТ “Дельта Сервіс”.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який після російської окупації став так званим “головою” Херсона.
- Ще у лютому працівники Служби безпеки України повідомили про підозру двом поплічникам гауляйтера Володимира Сальдо. Серед них – ексголова правління місцевого текстильного комбінату Сергій Рибачок та депутат від забороненої партії “ОПЗЖ” Віктор Разумний.
- На початку 2023 року службовці Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку колаборанта та державного зрадника в Херсонської області Володимира Сальда.