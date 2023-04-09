Сьогодні, 9 квітня, під час своєї Пасхальної проповіді архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі заявив, що "ті, хто гноблять і підкорюють інших, постануть перед Божим правосуддям", натякаючи на загарбницьку війну, яку веде Росія на території України.

Про це сповіщає Sky News.

За словами архієпископа, попри те що “жорстокі та деспотичні правителі” стають сильнішими, вони зрештою “зникнуть”. Розмірковуючи про війну в Україні та інші конфлікти в усьому світі, духовний очільник церкви наголосив, що “світ не повинен падати духом перед обличчям конфлікту”.

“Може здатися, що жорстокі та репресивні правителі дедалі зміцнюються. Проте вони зникнуть: сила воскресіння нескінченно більша, ніж вони”, – промовив він.

Крім того, Велбі додав, що “незважаючи на страхи та зло, які оточують нас чи не кожен день, потрібно бути впевненим та вірити, що кривдники будуть покарані і постануть перед Божим правосуддям”.