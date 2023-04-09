Про це сповіщає Sky News.
За словами архієпископа, попри те що “жорстокі та деспотичні правителі” стають сильнішими, вони зрештою “зникнуть”. Розмірковуючи про війну в Україні та інші конфлікти в усьому світі, духовний очільник церкви наголосив, що “світ не повинен падати духом перед обличчям конфлікту”.
“Може здатися, що жорстокі та репресивні правителі дедалі зміцнюються. Проте вони зникнуть: сила воскресіння нескінченно більша, ніж вони”, – промовив він.
Крім того, Велбі додав, що “незважаючи на страхи та зло, які оточують нас чи не кожен день, потрібно бути впевненим та вірити, що кривдники будуть покарані і постануть перед Божим правосуддям”.
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