Керівники апаратів усіх десяти районних судів Києва звернулися до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та Державної судової адміністрації через “важке становище, у якому опинилися апарати столичних районних судів”.

Відповідне звернення опублікувала “Судово-юридична газета”.

У 2021 році столичні суди зіткнулися з величезною кількістю звільнень працівників апарату.







Усі районні суди Києва на межі катастрофи: працівники масово звільняються // 4 фото

Головними причинами масових звільнень керівники апаратів назвали низький рівень заробітної плати та навантаження на апарат суду, яке постійно зростає.

Найбільш масове кадрове “спустошення” сталося у Подільському районному суді Києва – з апарату Подільського райсуду звільнилося 56 осіб із 76, тобто 73,7%.

Попри те, що у жовтні працівникам апаратів було підвищено посадові оклади, фактично заробітна плата в апаратах судів знизилася.

Відтак, наприклад, помічники суддів замість 15 873 грн у жовтні, у листопаді отримали зарплату у розмірі 11 785 грн. Тобто помічники суддів у листопаді отримали зарплату майже на 4 тис. грн менше, ніж у жовтні.

“Незрозуміло, чому цей перерозподіл зменшив оплату праці настільки, що наприкінці року у листопаді частка цих стимулюючих виплат не лише не забезпечила жовтневий рівень заробітної плати, а навіть суттєво погіршила і без того складне становище працівників суду”, – йдеться у зверненні керівників апаратів судів.