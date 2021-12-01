Відповідне звернення опублікувала “Судово-юридична газета”.
У 2021 році столичні суди зіткнулися з величезною кількістю звільнень працівників апарату.
Усі районні суди Києва на межі катастрофи: працівники масово звільняються // 4 фото
Головними причинами масових звільнень керівники апаратів назвали низький рівень заробітної плати та навантаження на апарат суду, яке постійно зростає.
Найбільш масове кадрове “спустошення” сталося у Подільському районному суді Києва – з апарату Подільського райсуду звільнилося 56 осіб із 76, тобто 73,7%.
Попри те, що у жовтні працівникам апаратів було підвищено посадові оклади, фактично заробітна плата в апаратах судів знизилася.
Відтак, наприклад, помічники суддів замість 15 873 грн у жовтні, у листопаді отримали зарплату у розмірі 11 785 грн. Тобто помічники суддів у листопаді отримали зарплату майже на 4 тис. грн менше, ніж у жовтні.
“Незрозуміло, чому цей перерозподіл зменшив оплату праці настільки, що наприкінці року у листопаді частка цих стимулюючих виплат не лише не забезпечила жовтневий рівень заробітної плати, а навіть суттєво погіршила і без того складне становище працівників суду”, – йдеться у зверненні керівників апаратів судів.
- Нагадаємо, про те, що робота українських судів може бути паралізована #Букви писали ще минулого року.
- Конституційний суд України відтермінував складання присяги двома суддями, які нещодавно були призначені за квотою президента Володимира Зеленського — до завершення строку їх повноважень у передбаченому Конституцією порядку.
- Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні. “Занепокоєння та розчарування” в них спричиняє графік роботи конкурсу Ради суддів та законопроєкт №4533.