Станом на середу, 9 червня, усі області України, а також столиця – місто Київ перейшли до "зеленої" зони адаптивного карантину.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Як відомо, днями Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин. Зокрема, були оновлені критерії, за якими встановлюється “зелена” карантинна зона.

Так, “зелений” рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу пом’якшити карантинні обмеження, встановлюється в разі досягнення таких ознак на всій території України:

• кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — менше ніж 75;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на антиген) — менш як 4%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 300;

• на всій території України немає регіонів із встановленим “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.

Останнім часом жоден регіон України не перебував у “червоній” зоні. Крім того, за даними МОЗ, кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів по всій країні становить 74.

Відтак, станом на сьогодні всі регіони перевели в “зелену” зону.

Згідно з даними на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (covid19.gov.ua), у “зеленій” зоні діють такі обмеження:

• перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

• кінотеатри та заклади культури мають працювати з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

• перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

• відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти заборонено, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу тощо.