Сьогодні у Стамбулі (Туреччина) дружини та матері захисників Маріуполя, заблокованих на металургійному заводі "Азовсталь", провели пресконференцію. Вони просили президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників "Азовсталі" лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Трансляція пресконференції розміщена на Youtube-каналі UA SOUTH.

“Кільце навколо Азовсталі стиснулося. Далі тягнути нема куди”, – наголосила дружина одного із захисників, Наталя Зарицька.

Вона додала, що вони, матері й дружини захисників Маріуполя покладають останні надії на те, що, об’єднавши зусилля, Реджеп Тайїп Ердоган і Сі Цзіньпін зможуть врятувати людей, фактично ув’язнених в “Азовсталі”.

Дружина захисника розповіла, що на заводі усі знаходяться “у пеклі” – по них постійно наносять удари, вони без ніг, рук, поранені, знесилені, без їжі та ліків. “Їх треба було рятувати вчора!”, – сказала, душачись слізьми, вона. Наталя також наголосила, що такий вчинок буде вартий Нобелівської премії миру.

Мати одного із захисників, бійця полку “Азов”, Наталя Кравцова, розповіла, що усі 8 років її син захищав Україну. Вона сказала, що не дивиться роликів з “Азовсталі”, оскільки боїться побачити свого єдиного сина.

“Всі ці жахи, які ви бачили – це мала частка того, що там відбувається зараз”, – сказала мати військового. Вона додала, що росіяни постійно обстрілюють “Азовсталь” з усієї можливої зброї, скидають на завод “протибункерні” бомби вагою у 500 кг, через що постійно з’являються нові завали, під якими гинуть військові. Захисники розкопують ці завали та дістають звідти загиблих побратимів. Пораненим без анестезії відрізають руки та ноги, які в нормальних умовах спокійно можна було б врятувати.

“Усі ці 80 днів я помираю кожен день”, – сказала мати захисника і заплакала. “Для мене усі захисники “Азовсталі”, усі військові, які там є підрозділи, хлопці, дівчата, які там – вони усі мої діти”.

“І правильно переді мною сказали: ці кроки заслуговують премії миру Тому що ця премія — за життя. Ми просимо Вас.. просимо про життя!”, – сказала мати Наталія і вже остаточно не змогла стримати сліз.

Інші жінки також просили у президента Туреччини сприяти негайній екстракції українських військових, адже через кілька днів матері вже можуть лишитися без синів чи дочок, а дружини – стати вдовами.