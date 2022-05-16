Трансляція пресконференції розміщена на Youtube-каналі UA SOUTH.
“Кільце навколо Азовсталі стиснулося. Далі тягнути нема куди”, – наголосила дружина одного із захисників, Наталя Зарицька.
Вона додала, що вони, матері й дружини захисників Маріуполя покладають останні надії на те, що, об’єднавши зусилля, Реджеп Тайїп Ердоган і Сі Цзіньпін зможуть врятувати людей, фактично ув’язнених в “Азовсталі”.
Дружина захисника розповіла, що на заводі усі знаходяться “у пеклі” – по них постійно наносять удари, вони без ніг, рук, поранені, знесилені, без їжі та ліків. “Їх треба було рятувати вчора!”, – сказала, душачись слізьми, вона. Наталя також наголосила, що такий вчинок буде вартий Нобелівської премії миру.
Мати одного із захисників, бійця полку “Азов”, Наталя Кравцова, розповіла, що усі 8 років її син захищав Україну. Вона сказала, що не дивиться роликів з “Азовсталі”, оскільки боїться побачити свого єдиного сина.
“Всі ці жахи, які ви бачили – це мала частка того, що там відбувається зараз”, – сказала мати військового. Вона додала, що росіяни постійно обстрілюють “Азовсталь” з усієї можливої зброї, скидають на завод “протибункерні” бомби вагою у 500 кг, через що постійно з’являються нові завали, під якими гинуть військові. Захисники розкопують ці завали та дістають звідти загиблих побратимів. Пораненим без анестезії відрізають руки та ноги, які в нормальних умовах спокійно можна було б врятувати.
“Усі ці 80 днів я помираю кожен день”, – сказала мати захисника і заплакала. “Для мене усі захисники “Азовсталі”, усі військові, які там є підрозділи, хлопці, дівчата, які там – вони усі мої діти”.
“І правильно переді мною сказали: ці кроки заслуговують премії миру Тому що ця премія — за життя. Ми просимо Вас.. просимо про життя!”, – сказала мати Наталія і вже остаточно не змогла стримати сліз.
Інші жінки також просили у президента Туреччини сприяти негайній екстракції українських військових, адже через кілька днів матері вже можуть лишитися без синів чи дочок, а дружини – стати вдовами.
- Нагадаємо, українські захисники на оточеній території заводу “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, попри відсутність води та їжі, із мізерними запасами ліків, продовжують оборонятись від російських військ. Водночас медики наголошують, що умови, в яких перебувають бійці, — критичні, проте військові все ще сповнені надії.
- Раніше боєць з полку “Азов” Давид Хімік закликав українців продовжувати інформаційну роботу. Він наголосив що захисники тримають оборону, проте мріють побачити свої родини чи створити власні сім’ї, а також добре поїсти.
- Також за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Дружини бійців Маріуполя закликали звільнити захисників “Азовсталі”. Вони наголосили, що треба вивезти не тільки важкопоранених, а й домогтися звільнення шляхом “екстракції” всього гарнізону.
- Раніше сім’ї бійців “Азову” вирушили до Туреччини зустрітися з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони планують висловити подяку за підтримку в питанні порятунку захисників Маріуполя.
- Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.