«Усі варіанти вже на столі» – Велика Британія підготувала відповідь на застосування хімічної зброї в Маріуполі

Про це повідомляє Sky News.
Наразі британський уряд ще не перевірив інформацію про застосування хімічної зброї.
За словами Гіппі, важливо визнати, що хімічну зброю може бути використано різними способами: від сльозогінного газу, який є засобом проти масових заворушень, до абсолютно руйнівних та смертельних засобів.
“Я думаю, що важливо чітко усвідомлювати, що є деякі речі, які виходять за всі рамки, застосування хімічної зброї отримає відповідь, і є різні варіанти того, якою може бути ця відповідь”, – зазначив міністр.
Британський міністр також висловив своє захоплення українськими воїнами в Маріуполі та зауважив, що вони втілюють усе, чим можна захоплюватись в українських Збройних Силах.
Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю.
Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.
Лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів, що хімічна атака була здійснена на завод “Азовсталь”, унаслідок чого постраждало троє українських захисників.
Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.
- Нагадаємо, очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зреагувала на повідомлення щодо можливого застосування російськими військами хімічної зброї у Маріуполі.
- Відомо, що після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Раніше британська розвідка повідомила, що РФ, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.