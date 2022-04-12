«Усі варіанти вже на столі» – Велика Британія підготувала відповідь на застосування хімічної зброї в Маріуполі

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що "всі варіанти" відповіді на застосування хімічної зброї з боку РФ у Маріуполі, якщо інформація про це підтвердиться, вже напрацьовано.

Про це повідомляє Sky News.

Наразі британський уряд ще не перевірив інформацію про застосування хімічної зброї.

За словами Гіппі, важливо визнати, що хімічну зброю може бути використано різними способами: від сльозогінного газу, який є засобом проти масових заворушень, до абсолютно руйнівних та смертельних засобів.

“Я думаю, що важливо чітко усвідомлювати, що є деякі речі, які виходять за всі рамки, застосування хімічної зброї отримає відповідь, і є різні варіанти того, якою може бути ця відповідь”, – зазначив міністр.

Британський міністр також висловив своє захоплення українськими воїнами в Маріуполі та зауважив, що вони втілюють усе, чим можна захоплюватись в українських Збройних Силах.

Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю.

Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.

Лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів, що хімічна атака була здійснена на завод “Азовсталь”, унаслідок чого постраждало троє українських захисників.

Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.