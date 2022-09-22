Колишній командир полку "Азов", військовослужбовець Андрій Білецький розповів про стан здоров'я та психологічний стан повернених з російського полону захисників Маріуполя, «азовців», і про спілкування з трьома військовими командирами – Денисом Прокопенком (позивний – "Редис"), Святославом Паламарем (позивний – "Калина") та "Апісом" (ім'я невідоме).

Про це Андрій Білецький розповів в інтерв’ю “Радіо НВ”.

З полону повернулися 205 українців і 10 іноземців. Серед звільнених військовополонених – 108 “азовців”.

105 “азовців” зараз знаходяться у лікарні. Фізичний стан усіх колишніх військовополонених зараз, як сказав Білецький, “не найкращий”, є багато поранених.

Троє військових командирів-азовців – “Редіс”, “Апіс” і “Калина” доставлені у Туреччину за домовленістю з президентом країни Реджепом Ердоганом.

“Як мінімум, деякий час вони будуть знаходитися там. Президент сьогодні заявив, що вони будуть там знаходитися до кінця війни. Подивимося”, – констатував Білецький.

Решта будуть оглянуті, значна їх частина вирушить до медичних закладів, більшість поїдуть до рідних, щоб морально та фізично відпочити перед тим, як знову братися за справу.

Білецький спілкувався з трьома командирами – “Редісом”, “Апісом” і “Калиною”. Він розповів, що усі троє уже бажають якомога скоріше повернутися у стрій:

“Розмова була сумбурною. Це були перші 15 хвилин, як вони спустилися з ФСБ-шного літака (їх везли під охороною ФСБ з тюрми). Радість, я вітав хлопців. З усіма трьома таке враження, ніби говорили позавчора – в абсолютно нормальному морально-психологічному стані, хоч вони просиділи весь цей час в “одиночках”, вони фактично не спілкувалися з людьми, не враховуючи ФСБ-шників, яких складно такими вважати. Всі висловлювали бажання якомога швидше повернутися до справи. До тієї справи, в якій вони, безумовно, професіонали. До війни і до деокупації країни”.

Кожен із трьох командирів висловив бажання повернутися на війну “буквально в першу хвилину – коли в роботу?” Андрій Білецький констатував: настрій у всіх них – бойовий і робочий.

Стосовно інших “азовців” колишній командир полку сказав, що вони також у нормальному психологічному (не фізичному) стані та готові повертатися до справи – “засиділись”. Білецький розповів, що він вважає, що військовим потрібна реабілітація, але самі вони – іншої думки та вже рвуться до роботи.

Попри всю радість від військових, які опинилися на свободі – зокрема й “азовців” – Андрій Білецький попросив не забували, що їх переважна частина знаходиться все ще у російському полоні.

“Треба не забувати, що 750 майже “азовців”, морські піхотинці, нацгвардійці тощо залишаються у полоні, у тій самій Оленівці, яка перетворилася на катівню – у прямому сенсі – українських полонених. Відповідно, ми усі повинні радіти, що частина наших друзів і українських героїв тут, але ні на секунду не зменшувати фокус, що це не всі, що є ще велика кількість бійців, яким потрібна допомога країни для того, щоб вони вийшли”.

Він наголосив, що наш обов’язок – повернути усіх, хто зараз у полоні в Росії.