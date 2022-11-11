Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що від російських військових звільнена майже вся територія області.

Про це повідомив голова ОВА в Telegram.

Водовід з Дніпра тепер перебуває під контролем Збройних сил України. Попереду триватимуть роботи з розмінування.

“Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена”, — написав Віталій Кім.

За його словами, найближчим часом він буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Також він додав, що пишається херсонцями і радіє за них.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон офіційно деокуповано. Місто ще не зачищено від російських військових, але місцеві прибирають ворожу символіку. Також у місті перебувають українські спецпідрозділи.