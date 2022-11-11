Про це повідомив голова ОВА в Telegram.
Водовід з Дніпра тепер перебуває під контролем Збройних сил України. Попереду триватимуть роботи з розмінування.
“Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена”, — написав Віталій Кім.
За його словами, найближчим часом він буде знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.
Також він додав, що пишається херсонцями і радіє за них.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон офіційно деокуповано. Місто ще не зачищено від російських військових, але місцеві прибирають ворожу символіку. Також у місті перебувають українські спецпідрозділи.
- У Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.
- Також на деокупованих територіях області правоохоронці вже виявили рештки тіл місцевих цивільних мешканців, які загинули під час окупації.
- 9 листопада російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.
- Підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” випустить набір поштових марок “Херсон – це Україна!”.