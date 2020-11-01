Відео було опубліковано в Instagram-акаунті боксера.
“Ентоні (Джошуа – ред.), гарного дня”, — сказав у ролику Усик.
Він також підняв з цієї нагоди стакан із невідомим напоєм.
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Зазначимо, що перемігши Чісору, Усик захистив статус обов’язкового претендента на пояс WBO, яким володіє Джошуа.
Якщо чемпіон у своєму наступному бою переможе болгарина Кубрата Пулєва, його наступним суперником повинен стати саме українець.
Бій, який тривав усі 12 раундів, пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).
- Раніше український боксер Олександр Усик відмовився від поясів у важкій вазі в зв’язку з переходом в супертяжі.
- У червні 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, згідно з якою ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик став обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкому дивізіоні.
- У жовтні минулого року Олександр Усик здобув перемогу в дебютному поєдинку в новій для себе категорії – суперважкій вазі.