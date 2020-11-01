Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Дереком Чісорою записав звернення до чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Відео було опубліковано в Instagram-акаунті боксера.

“Ентоні (Джошуа – ред.), гарного дня”, — сказав у ролику Усик.

Він також підняв з цієї нагоди стакан із невідомим напоєм.

Переглянути цей допис в Instagram @anthonyjoshua, have a good day🥊 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 1 Лис 2020 р. о 6:35 PST

Зазначимо, що перемігши Чісору, Усик захистив статус обов’язкового претендента на пояс WBO, яким володіє Джошуа.

Якщо чемпіон у своєму наступному бою переможе болгарина Кубрата Пулєва, його наступним суперником повинен стати саме українець.

Бій, який тривав усі 12 раундів, пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).