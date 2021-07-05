Про це повідомляє Boxіng Scene.

У попередньому рейтингу Усик займав другу позицію у рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У оновленому – українця немає навіть у топ-15. Чемпіоном світу WBC у надважкій вазі є Тайсон Ф’юрі.

Олександр Усик є обов’язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами – WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.