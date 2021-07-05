Про це повідомляє Boxіng Scene.
У попередньому рейтингу Усик займав другу позицію у рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У оновленому – українця немає навіть у топ-15. Чемпіоном світу WBC у надважкій вазі є Тайсон Ф’юрі.
Олександр Усик є обов’язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами – WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.
- Раніше український боксер Олександр Усик відмовився від поясів у важкій вазі в зв’язку з переходом в супертяжі.
- У червні 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, згідно з якою ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик став обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкому дивізіоні.
- У жовтні минулого року Олександр Усик здобув перемогу в дебютному поєдинку в новій для себе категорії – суперважкій вазі.