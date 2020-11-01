Про це повідомляють #Букви.
Бій пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).
Спочатку поєдинок повинен був відбутися в травні на арені O2 в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу був перенесений.
Переможець бою отримує шанс зустрітися з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBO Ентоні Джошуа.
Для Усика це був 2-й бій у суперважкій вазі і 18-й на професійному рингу. У всіх своїх поєдинках він здобув перемоги.
Для Чісори це вже 42-й бій, з них 9 разів Дерек зазнав поразок і 32 рази перемагав.
Бій тривав усі 12 раундів. Він був видовищним, складним і дуже напруженим.
Чісора активно почав поєдинок і наносив удари по українцю в перших двох раундах (британець демонстрував досить грубий бокс). Українець працював корпусом і переміщався по рингу, але все ж пропускав бічні удари від британського боксера.
Однак, потім Усик почав перехоплювати ініціативу. Наприкінці восьмого раунду британець був дезорієнтований, а від нокауту його врятував гонг.
Кінець бою пройшов в обопільній боротьбі. Британець провів ще кілька атак, але Усик з ними впорався, завдаючи удари у відповідь.
У результаті Усик одноголосним рішенням суддів був визнаний переможцем (117-112, 115-113, 115-113) і завоював перший титул в суперважкій вазі WBO Intercontinental.
Усик за очками переміг Чісору
В підсумку судді одноголосно віддали перемогу (117–112, 115–113, 115–113) Усику, який виграв вже свій другий поєдинок в хевівейті. pic.twitter.com/hj238SCB08
— Букви (@Bykvu) November 1, 2020
За підсумками бою Усик заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу.
Чісора ж у коментарі журналістам висловив думку, що це він виграв бій, але “судді вирішили по-своєму”.
A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora 👏👏👏 #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020
🗣️ @usykaa has a message for @anthonyfjoshua 👋 pic.twitter.com/SGYTZHMJtC
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020
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Всем спасибо за поддержку!!! Моей семье,команде,близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал!!!Мир Любит Сильных!🙏🏻🇺🇦 #UsykChisora
- Раніше український боксер Олександр Усик відмовився від поясів у важкій вазі в зв’язку з переходом в супертяжі.
- У червні 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, згідно з якою ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик став обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкому дивізіоні.
- У жовтні минулого року Олександр Усик здобув перемогу в дебютному поєдинку в новій для себе категорії – суперважкій вазі.