Бій пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).

Спочатку поєдинок повинен був відбутися в травні на арені O2 в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу був перенесений.

Для Усика це був 2-й бій у суперважкій вазі і 18-й на професійному рингу. У всіх своїх поєдинках він здобув перемоги.

Для Чісори це вже 42-й бій, з них 9 разів Дерек зазнав поразок і 32 рази перемагав.

Бій тривав усі 12 раундів. Він був видовищним, складним і дуже напруженим.

Чісора активно почав поєдинок і наносив удари по українцю в перших двох раундах (британець демонстрував досить грубий бокс). Українець працював корпусом і переміщався по рингу, але все ж пропускав бічні удари від британського боксера.

Однак, потім Усик почав перехоплювати ініціативу. Наприкінці восьмого раунду британець був дезорієнтований, а від нокауту його врятував гонг.

Кінець бою пройшов в обопільній боротьбі. Британець провів ще кілька атак, але Усик з ними впорався, завдаючи удари у відповідь.

У результаті Усик одноголосним рішенням суддів був визнаний переможцем (117-112, 115-113, 115-113) і завоював перший титул в суперважкій вазі WBO Intercontinental.

За підсумками бою Усик заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Чісора ж у коментарі журналістам висловив думку, що це він виграв бій, але “судді вирішили по-своєму”.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora 👏👏👏 #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020