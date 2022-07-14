Про це йдеться у спільній заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля та комісара ЄС із кризового регулювання Янеза Ленарчича.
Понад чотири з половиною місяці в країні триває загарбницька війна РФ проти України. Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – збройні сили РФ та їхнє керівництво залишають по Україні кривавий слід. Тисячі мирних жителів уже були вбиті. Цю варварську поведінку РФ, повну нехтування міжнародним гуманітарним правом, необхідно негайно припинити.
У ЄС зазначили, що не може бути безкарності за порушення та злочини, вчинені російськими силами та їхнім політичним керівництвом.
“Усі винні у цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права”, – наголосили у заяві.
- Нагадаємо, 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.
- В Україні пропонують створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії РФ в Україні як акт геноциду.