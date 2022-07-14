Російські війська напали на цивільну будівлю та культурний центр у місті Вінниця в Україні, убивши більше ніж 20 людей і поранивши десятки інших, багато з них у важкому стані. Європейський Союз найрішучіше засуджує ці триваючі невибіркові напади на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки.

Про це йдеться у спільній заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля та комісара ЄС із кризового регулювання Янеза Ленарчича.

Понад чотири з половиною місяці в країні триває загарбницька війна РФ проти України. Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – збройні сили РФ та їхнє керівництво залишають по Україні кривавий слід. Тисячі мирних жителів уже були вбиті. Цю варварську поведінку РФ, повну нехтування міжнародним гуманітарним правом, необхідно негайно припинити.

У ЄС зазначили, що не може бути безкарності за порушення та злочини, вчинені російськими силами та їхнім політичним керівництвом.