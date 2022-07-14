Про це йдеться у спільній заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля та комісара ЄС із кризового регулювання Янеза Ленарчича.

Понад чотири з половиною місяці в країні триває загарбницька війна РФ проти України. Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – збройні сили РФ та їхнє керівництво залишають по Україні кривавий слід. Тисячі мирних жителів уже були вбиті. Цю варварську поведінку РФ, повну нехтування міжнародним гуманітарним правом, необхідно негайно припинити.

У ЄС зазначили, що не може бути безкарності за порушення та злочини, вчинені російськими силами та їхнім політичним керівництвом.

“Усі винні у цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права”, – наголосили у заяві.