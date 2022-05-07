Усі жінки, діти та люди похилого віку, що переховувалися від російських обстрілів у підвалах маріупольського металокомбінату "Азовсталь" були евакуйовані 7 травня на підконтрольну Україні територію.

Про це сповістила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.

За її словами, “цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено”. Та попри це, у заблокованому росіянами місті досі лишаються українські захисники, зокрема бійці полку “Азов” і морські піхотинці.

Також поки невідомо, чи зможе українське керівництво домовитися щодо евакуації поранених та перевезення тіл загиблих унаслідок бойових дій.