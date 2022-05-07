Про це сповістила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.
За її словами, “цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено”. Та попри це, у заблокованому росіянами місті досі лишаються українські захисники, зокрема бійці полку “Азов” і морські піхотинці.
Також поки невідомо, чи зможе українське керівництво домовитися щодо евакуації поранених та перевезення тіл загиблих унаслідок бойових дій.
- Нагадаємо, під час евакуації цивільних з маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь” 6 травня російські солдати вбили 3 захисників України.
- Дружина командира полку “Азов” майора Дениса Прокопенка Катерина Прокопенко створила петицію до ООН із вимогою провести з маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь” операцію “extraction”.