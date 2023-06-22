Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин пояснив, що на Прикарпатті не призупиняли планову шпиталізацію чоловіків без згоди ТЦК.

Джерело: агенція новин “Галка”

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин зазначив, що впродовж останніх днів у ЗМІ поширювалась інформація, що на Прикарпатті начебто призупинять планову шпиталізацію чоловіків без згоди територіального центру комплектування (ТЦК). Він повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності.

За його словами, раніше розглядалось таке питання, “проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на шпиталізацію”.

Ільчишин стверджує, що зараз жодних заборон на госпіталізацію немає.

За словами Віталія Ільчишина, деякі чоловіки, які отримали військові повістки, мають офіційне рішення військово-лікарської комісії, що вони здорові та готові до військової служби. Однак, вони шукають способи уникнути призову на фронт, звертаючись до медичних установ і посилаючись на свої минулі захворювання. Це, на його думку, і стало причиною запиту від територіального центру комплектування, щоб забезпечити неможливість шпиталізації цих осіб без дозволу з ТЦК.