Про це Трюдо сказав журналістам під час виступу у Квебеку, повідомляє підрозділ канадської радіомовної корпорації CBC News.
За словами канадського прем’єра, є офіційні процеси, які визначають дії геноциду.
“Та я вважаю, абсолютно правильним, що більшість людей характеризують дії росіян та президента РФ Володимира Путіна щодо України як геноцид”, – заявив Джастін Трюдо.
Він також нагадав про те, як російські армійці нападають на мирних українців та знищують цивільні об’єкти інфраструктури, зокрема лікарні та залізничні вокзали. Також Трюдо вказав на сексуальне насилля, яке росіяни вчиняють проти українців.
“Росія атакує українську ідентичність та культуру. Це все – воєнні злочини, за які відповідальність несе Путін. Це все – злочини проти людства”, – додав він.
- Нагадаємо, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Водночас президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні “геноцидом” в телевізійному інтерв’ю телеканалу France 2. До того ж він назвав українців і росіян братами.