Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "абсолютно правильно" називати дії Росії в Україні геноцидом.

Про це Трюдо сказав журналістам під час виступу у Квебеку, повідомляє підрозділ канадської радіомовної корпорації CBC News.

За словами канадського прем’єра, є офіційні процеси, які визначають дії геноциду.

“Та я вважаю, абсолютно правильним, що більшість людей характеризують дії росіян та президента РФ Володимира Путіна щодо України як геноцид”, – заявив Джастін Трюдо.

Він також нагадав про те, як російські армійці нападають на мирних українців та знищують цивільні об’єкти інфраструктури, зокрема лікарні та залізничні вокзали. Також Трюдо вказав на сексуальне насилля, яке росіяни вчиняють проти українців.